Wie der Bürgerverein Stadtfeld voranbringen will

Der Bürgerverein in Magdeburg-Stadtfeld hat einen neuen Vorstand gewählt. Dieser nennt die bevorstehenden Aufgaben in Magdeburgs größtem Stadtteil.

Der neue Vorstand des Vereins Bürger für Stadtfeld in Magdeburg.

Magdeburg - Der Bürger für Stadtfeld e. V. hat in seiner diesjährigen Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Im Vergleich zu vorangegangenen Vorstandswahlen hat dies auch einige personelle Veränderungen mit sich gebracht, wie der Magdeburger Verein informiert. „Der neue Vorstand ist nicht nur jünger, sondern auch deutlich weiblicher als in der Vergangenheit aufgestellt“, heißt es in einer Mitteilung.

Neu im Vorstand sind Franziska Briese, Stephan Bublitz, Anja Walter, Iris von Possel und Gert Fiedler. Komplettiert wird der Vorstand von den bisher bereits aktiven Vorstandsmitgliedern Thomas Opp (Vorsitzender des Bürgervereins) sowie Maik Lampe (Kassenwart).

Folgen von Corona

Die Teilnehmer der Mitgliederversammlung diskutierten auch lange und intensiv über die zukünftige Ausrichtung des Vereins und die Gestaltung des Vereinslebens. Wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen habe Corona auch beim Stadtfelder Bürgerverein „viel Sand ins Getriebe gestreut“. Etablierte Veranstaltungsformate waren nicht mehr möglich und der persönliche Kontakt und Austausch zwischen den Mitgliedern wurde erschwert. Daher sei es nun wichtig, „mit frischer Energie und Ideen einen neuen Rhythmus und auch neue Wege des Vereinslebens zu finden“, heißt es weiter vom neuen Vorstand.

Den ehemaligen Vorstandsmitgliedern Jürgen Canehl, Sabine Neumeister, Matthias Callehn, Uwe Thal und Matthias Küster, die das Vereinsleben in den vergangenen Jahren mit geprägt hatten, wurde für ihr langjähriges Engagement für den Verein und vor allem für Stadtfeld gedankt.

Andere Zielgruppen erreichen

Der Vorsitzende Thomas Opp erklärt zu den Zielen: „Wir wollen den Bürgerverein und das ehrenamtliche Engagement für neue Zielgruppen interessanter machen, vor allem für junge Leute und Familien, die Stadtfeld heute zu dem machen, was es ist.“ Hier eine gute Mischung zwischen den bisherigen Formaten und neuen Möglichkeiten zu finden, werde eine wichtige Aufgabe in den kommenden Jahren sein.

Franziska Briese, die neue stellvertretende Vorsitzende, ergänzt: „Stadtfeld ist der kinderreichste Stadtteil Magdeburgs. Die Wünsche der kleinen Bewohner liegen mir als dreifacher Mutter besonders am Herzen.“