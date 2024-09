Magdeburg/Barby/Berlin - Der aus dem Tierpark Berlin ausgebüxte Pelikan ist wieder zurück in seinem Zuhause. In den vergangenen Wochen war er immer wieder im Bereich der Elbe gesehen worden. Zuerst in Magdeburg, dann in Schönebeck und schließlich zog er am Sonntag, 22. September 2024, zahlreiche Schaulustige an der Elbfähre in Barby an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.