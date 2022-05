Wie ein Überlebenskünstler aus Magdeburg zum Millionär wurde

Fritz Meinecke aus Magdeburg hat selbst am Outdoor-Experiment in Schweden teilgenommen, bei dem sieben Männer eine Woche allein auskommen mussten.

Magdeburg - Mehr als 60 Millionen Zuschauer, Zehntausende Fans und Tausende Nachahmer - mit seiner Abenteuer-Doku „7 vs. Wild“ hat der Magdeburger Outdoor-Experte und Videoproduzent Fritz Meinecke alle Rekorde gebrochen. Seine Idee, sieben Männer für sieben Tage allein in der schwedischen Wildnis auszusetzen, nur bewaffnetet mit sieben Ausrüstungsgegenständen, faszinierte Jung und Alt, Naturliebhaber und Couch-Potatoes. Fritz Meinecke selbst, 33 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Magdeburg, war vielleicht am meisten erstaunt, welchen Bildschirmhit er gemeinsam mit kaum einem Dutzend Helfer gelandet hat. Steffen Könau hat den neuen Star am Youtube-Himmel gefragt, wie er auf die letzten Wochen zurückblickt.