Wie ein Ukrainer in Magdeburg eine Arbeit gefunden hat

Leonid Soloviov hat im Technikhaus Gündel in Magdeburg eine Anstellung gefunden. Hier im Bild ist er mit der Wartung von Sicherheitstechnik beschäftigt, was zu den Schwerpunkten der Unternehmenstätigkeit gehört.

Magdeburg - Rund 1200 Menschen aus der Ukraine suchen in Magdeburg derzeit eine Arbeit. Nicht unter ihnen ist Leonid Soloviov, der mit Frau und dem bald ein Jahr alten Kostja im März aus dem von russischen Angriffen heimgesuchten Charkiw nach Magdeburg geflohen ist. Der Grund: Der 26-jährige Ukrainer, dessen Brüder in der Heimat geblieben sind, hat bereits eine Anstellung. Jetzt haben er und sein Arbeitgeber davon berichtet, was die Herausforderungen dabei sind.