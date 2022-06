Wie eine Magdeburger Schule den Sport für alle feiert

Leichtathletik ist nicht jedermanns Sache. Die Regenbogenschule in Magdeburg nimmt deshalb Abstand von Sportfesten herkömmlicher Art. Wie alle Spaß am Sport haben.

Magdeburg - Auf dem Sportplatz und in der Aula, in der Schwimmhalle und am Neustädter See – das Sportfest der Magdeburger Regenbogenschule geht weit über die althergebrachten Ideen hinaus. Leistungssportler und Talentscout Jens Sauerbier war am 1. Juni 2022 Zuschauer und erklärt, warum er gerade hier vor Ort war.