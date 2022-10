Wie geht es mit dem Ausbau der Ebertstraße in Magdeburg weiter

Mehrere Jahre wurde über die Verlängerung der Friedrich-Ebert-Straße in Magdeburg diskutiert. Für die Freifläche der geplanten Fahrbahn gibt es mittlerweile neue Pläne.

Magdeburg - Nach fast zehnjähriger Debatte soll der Magdeburger Stadtrat in seiner Sitzung am 8. Dezember den Beschluss zur Verlängerung der Friedrich-Ebert-Straße bis zur Potsdamer Straße aufheben. Monatelang wurde in den vergangenen Jahren über den Bebauungsplan Nr. 262 „Verlängerte Friedrich-Ebert-Straße“ diskutiert.