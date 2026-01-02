Zwei Säulen, viele Fragen: Warum alte Geschichte heute mitten im neuen Magdeburger Stadtteil Neustädter See steht – und was nun geplant ist.

Wie königliche Säulen nach Magdeburg-Nord kamen - und was aus ihnen werden soll

Magdeburg. - Sie stehen still, wirken selbstverständlich – und erzählen doch eine Geschichte, die kaum jemand kennt. Zwei steinerne Säulen im Stadtteil Neustädter See geben seit Jahren Rätsel auf. Woher stammen sie? Warum stehen sie ausgerechnet hier? Und sind sie mehr als nur dekorative Relikte? Eine Stadtratsanfrage bringt nun Bewegung in ein Stück Magdeburger Stadtgeschichte.