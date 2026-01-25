Schneemassen in Magdeburg Wie Schnee und der Sturm Elli die Stadt Magdeburg an ihre Grenzen brachte
Viel Schnee, eisige Temperaturen und starker Wind: Sturmtief Elli hielt die Einsatzkräfte in Magdeburg tagelang auf Trab – mit sichtbaren Folgen im Stadtverkehr. Eine Bilanz.
25.01.2026, 07:00
Magdeburg. - Heftiger Schneefall, starker Ostwind und eisige Temperaturen haben die Landeshauptstadt Magdeburg Anfang Januar massiv gefordert. Am 9. Januar zog das Sturmtief „Elli“ über die Region. Die Vorhersagen waren eindeutig – und sie bewahrheiteten sich teilweise auch. Wie sieht letztendlich die Bilanz für Magdeburg aus?