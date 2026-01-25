Viel Schnee, eisige Temperaturen und starker Wind: Sturmtief Elli hielt die Einsatzkräfte in Magdeburg tagelang auf Trab – mit sichtbaren Folgen im Stadtverkehr. Eine Bilanz.

Wie Schnee und der Sturm Elli die Stadt Magdeburg an ihre Grenzen brachte

Der Winter hatte Magdeburg in der ersten Januarhälfte 2026 fest im Griff. Hier ein Streufahrzeug der Stadt auf der Bundesstraße 1.

Magdeburg. - Heftiger Schneefall, starker Ostwind und eisige Temperaturen haben die Landeshauptstadt Magdeburg Anfang Januar massiv gefordert. Am 9. Januar zog das Sturmtief „Elli“ über die Region. Die Vorhersagen waren eindeutig – und sie bewahrheiteten sich teilweise auch. Wie sieht letztendlich die Bilanz für Magdeburg aus?