Viel Schnee, eisige Temperaturen und starker Wind: Sturmtief Elli hielt die Einsatzkräfte in Magdeburg tagelang auf Trab – mit sichtbaren Folgen im Stadtverkehr. Eine Bilanz.

Von Martin Rieß 25.01.2026, 07:00
Der Winter hatte Magdeburg in der ersten Januarhälfte 2026 fest im Griff. Hier ein Streufahrzeug der Stadt auf der Bundesstraße 1.
Der Winter hatte Magdeburg in der ersten Januarhälfte 2026 fest im Griff. Hier ein Streufahrzeug der Stadt auf der Bundesstraße 1. Foto: Ivar Lüthe

Magdeburg. - Heftiger Schneefall, starker Ostwind und eisige Temperaturen haben die Landeshauptstadt Magdeburg Anfang Januar massiv gefordert. Am 9. Januar zog das Sturmtief „Elli“ über die Region. Die Vorhersagen waren eindeutig – und sie bewahrheiteten sich teilweise auch. Wie sieht letztendlich die Bilanz für Magdeburg aus?