Wie Studenten neue Orte für Bücher in Magdeburg schaffen wollen

Erster öffentlicher Bücherschrank in Hannover im Jahr 2005. Ein Vorbild für die Studenten in Magdeburg.

Magdeburg - Der Stadtteilmanager vom Kannenstieg, Marcel Härtel, thematisierte in der letzten GWA-Sitzung eine Anfrage von Studenten der Otto-von Guericke-Universität. Sie wollten demnach von ihm wissen, wo im Stadtteil geeignete Plätze seien, um sogenannte Bücherschränke aufzustellen. Hinter der Anfrage stehen Studenten des Projekts „Bücherschränke für Magdeburg“. Sie haben sich das Ziel gesetzt, ab 2023 im Kannenstieg, aber auch an anderen Standorten in der Landeshauptstadt, ungefähr 20 öffentlich zugängliche Bücherschränke aufzustellen.