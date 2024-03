Magdeburg. - Was ist vielen Unternehmen branchenübergreifend auch im Norden Sachsen-Anhalts gemein? Für sie ist schon jetzt oder in absehbarer Zeit die Besetzung von Stellen mit Fachkräften eine Herausforderung. Ein wichtiger Baustein, die Aufgabe zu meistern, ist die Einbindung von Fachkräften aus dem Ausland in die Betriebe. Schon Deutschland insgesamt hat es dabei im internationalen Ringen um die Spezialisten nicht einfach – Sachsen-Anhalt hat es angesichts mangelnder Bekanntheit gegenüber Metropolen wie Berlin, Hamburg und München, aber auch angesichts von Berichten über eine fehlende Willkommenskultur doppelt schwer.

Gefragt sind Gesellschaft und Politik – und auch die Unternehmen. Vor diesem Hintergrund hat sich in Magdeburg die landesweite Initiative „Integration Community“ gegründet. Gründungsmitglieder sind aus Magdeburg Regiocom, Intel, die Städtischen Werke SWM, die Magdeburger Verkehrsbetriebe MVB sowie RKW Sachsen-Anhalt. Aus Schönebeck sind Thyssenkrupp Presta und aus Osterweddingen Nice Pak mit von der Partie.

Mehr als ein Selbsttest für Unternehmen in Sachsen-Anhalt

Koordiniert wird die Initiative bis auf weiteres vom RKW Sachsen-Anhalt. Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens ist Heidi Werner. Sie sagt: „Ein Unternehmen darauf zu testen, wie offen es für Vielfalt und damit für Fachkräfte aus dem Ausland ist, gibt es schon einige. Wir wollen aber einen Schritt weitergehen.“ Es soll auch darum gehen, dass die Unternehmen in der Region einander unterstützen. Dahinter steht auch die Idee, dass größere Unternehmen vorausgehen und ihre Ressourcen zum Sammeln von Erfahrungen nutzen, die sie dann auch mit den kleinen und mittleren Unternehmen der Region teilen.

Engagement seitens jener, die an der „Integration Community“ teilhaben möchten, ist dennoch gefragt. Sechs Bausteine wurden herausgearbeitet, von denen vier erfüllt werden sollen, um im Netzwerk mitzuwirken. Es geht zum einen um das Feld innerbetrieblicher Ziele rund um Sprache und Kultur mit der Etablierung von betrieblichen Integrationslotsen, Sprach-Partnerschaften und dem Kick-off „Ich bin divers“. Und es gibt das überbetriebliche Feld, bei dem die eigenen Erfahrungen geteilt werden mit einem Culture Wiki, einer Recruiting Community und Matching Events. Doch was steckt hinter diesen Begrifflichkeiten? Die sechs weiteren Vorreiter im Netzwerk haben sich auf je einen der Schwerpunkte konzentriert.

Bei Thyssenkrupp in Schönebeck geht es um die Integrationslotsen. Personalleiter Christian Schröder erläutert: „Innovation erfordert Offenheit und Neugier für vielfältige Lösungsansätze.“ Diese Vielfalt kann durch Vielfalt der Belegschaft vorangebracht werden. Hilfreich sei, sagt er, ein Kümmerernetzwerk im Kreis der Kollegen aufzubauen. Ein Netzwerk, das in den seltensten Fällen von sich aus wächst. Daher seien die Unternehmen gefragt, solche Strukturen aufzubauen – auch, um Ängste abzubauen.

Regiocom aus Magdeburg ist ebenfalls ein international aufgestelltes Unternehmen. Von den 6000 Mitarbeitern sind 1200 in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts tätig – es gibt aber beispielsweise auch Standorte in Bulgarien und in der Türkei. Tina Jansenberger ist bei Regiocom für Personal und Recht zuständig und berichtet: „Wir haben den Spracherwerb in den Fokus gerückt.“

Dabei geht es nicht allein darum, ausländischen Fachkräften Deutsch beizubringen. Es geht auch darum, die angestammte Belegschaft für den Austausch fit zu machen. Daher ermuntert das Unternehmen, an Englischkursen teilzunehmen. „Integration ist keine Einbahnstraße“, sagt Tina Jansenberger. Und das sehen auch viele ihrer Kollegen so: Mehr als 100 Regiocomler nutzen das Angebot.

Den Baustein Kick-off haben sich die Städtischen Werke Magdeburg herausgesucht. Pressesprecherin Cornelia Kolberg erläutert: „Dabei geht es darum, Gemeinsamkeiten und Unterschiede sichtbar zu machen – und zum Beispiel in kleinen Events zu feiern.“ Als Beispiel nennt sie auch Sportgruppen, in denen Mitarbeiter der SWM den Austausch pflegen.

Intel in Magdeburg und das Wiki

Bernd Holzhaus ist Personalchef bei Intel Deutschland. Sein Unternehmen hat sich das Wiki als Plattform zum Austausch als einen Schwerpunkt vorgenommen. Er sagt: „Als internationaler Konzern haben wir natürlich Erfahrungen bei der Integration der unterschiedlichsten Mitarbeiter. Diese wollen wir gern weitergeben.“ Im Gegenzug hofft Intel, aus den regionalen Erfahrungen der anderen lernen zu können.

Einen anderen Baustein, der Intel interessieren dürfte, hat Nice Pak aus Osterweddingen auf dem Plan: die Recruting Community. Denn Intel wird für ausländische Fachkräfte erst von Interesse, wenn es für die Partner der Menschen aus dem Ausland auch Beschäftigung gibt. Hier kann eine Plattform gleichgesinnter Unternehmen Kontakt vermitteln.

Die MVB haben sich den Punkt Matching Events auf die Fahnen geschrieben. MVB-Personalchef Ulf Kazubke berichtet: „Wir brauchen beispielsweise dringend Busfahrer.“ Hier gelte es, die Informationen treffsicher zu platzieren.

Übrigens: Die „Integration Community“ ist nicht kommerziell ausgerichtet und in ihren Zielen daher neutral. Sie wird von den Mitgliedern getragen und kommt ohne eine weitere Förderung aus.

Kontakt zur RKW Sachsen-Anhalt als Koordinatorin gibt es über die Seite www.rkw-sachsenanhalt.de im Web.

Das Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung

Hintergrund: Schon heute fehlen in vielen Regionen und Branchen gut ausgebildete Fachkräfte. Die Zahl der offenen Stellen lag 2022 laut den Bundesbehörden deutschlandweit bei rund 1,98 Millionen. Eine Fachkräftestrategie soll die inländischen Potenziale für den Arbeitsmarkt erschließen. So soll der Zugang zur Erwerbsbeteiligung für Frauen und ältere Menschen vereinfach werden. Doch das alles wird nicht reichen, um dem Mangel an Fachkräften auch nur annähernd gerecht zu werden. In einem Gespräch mit der Volksstimme wies zuletzt der Chef der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord, Matthias Kaschte, darauf hin, dass dies auch für die Region Magdeburg gilt.

Gesetz: Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll seit dem Jahr 2019 daher Menschen aus dem Ausland, die über eine Qualifikation verfügen, einen Zuzug nach Deutschland ermöglichen. Das Gesetz soll dem Fachkräftemangel vor allem in der Gesundheits- und Pflegebranche, in den technischen und naturwissenschaftlichen Berufen, aber auch im Handwerk begegnen. Beschränkungen beispielsweise im Aufenthaltsrecht wurden für die Fachkräfte entsprechen geändert.

Novellierung: Nur ist Deutschland keineswegs die erste Wahl bei Menschen aus dem Ausland, einen neuen Lebensmittelpunkt zu finden. Grund sind unter anderem bürokratische Hemmnisse und sprachliche Barrieren, die es in diesem Maße beispielsweise in englischsprachigen Ländern für viele Fachkräfte nicht gibt. Vor diesem Hintergrund wurde das Gesetz im vergangenen Jahren novelliert.

Regelungen: Die Gehaltsschwellen für die Blaue Karte EU in Regel- und Engpassberufen wurden so deutlich abgesenkt. Künftig gilt ein Mindestgehalt von 45,3 Prozent der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung – 2024 sind das 41.041,80 Euro – für die Engpassberufe und Berufsanfänger, sowie 50 Prozent – im Jahr 2024 sind das 45.300 Euro – für alle anderen Berufe. Die Möglichkeiten zum Aufenthalt für die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen in Deutschland werden ausgebaut. Anhand eines Punktesystems wie in Kanada werden die Chancen bewertet. Ausreichende Deutschkenntnisse auf dem Level A1 oder Englischkenntnisse auf dem Level B2 sowie eine mindestens zweijährige Berufsausbildung nach den Regeln des Herkunftslandes sind Grundvoraussetzung.