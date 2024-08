Wie von Geisterhand gesteuert fährt das Paketfahrzeug dem Zusteller hinterher. Was sich wie Science-Fiction anhört, wird in Magdeburg derzeit entwickelt.

Magdeburg. - Autonomes Fahren - davon hat jeder schon gehört. Doch Mitten in der Stadt? In der Fußgängerzone? Das gibt es noch nicht. Doch in Magdeburg ändert sich das gerade. Doch wie funktioniert es? Was sind die Hrausforderungen?

Hintergrund: Pakettransporter verstopfen die Straßen, deren Fahrer sind ebenso wie manch Anwohner genervt. Doch auf den Luxus, sich die Dinge nach Hause liefern zu lassen, möchten die meisten Menschen dennoch nicht verzichten. Abhilfe können Lastenfahrräder schaffen: Sie fahren geräuscharm und emissionsfrei und benötigen viel weniger Platz als normale Transporter. Viele Paketdienste haben diese für einen Teil ihrer Lieferungen auf der sogenannten letzten Meile bereits im Einsatz. Auch die Biberpost der Mediengruppe Magdeburg, in der auch die Volksstimme erscheint, nutzt diese umweltfreundliche Technologie. Und sie geht – gemeinsam mit der Otto-von-Guericke-Universität und den Unternehmen Fusion Systems, Onomotion und IAI jetzt noch einen Schritt weiter. Es geht um das Thema autonomes Fahren. Das Projekt heißt „Eaasy System“.

Besondere Herausforderung

Tom Assmann von der Uni demonstrierte bei einem Termin gestern im Nordabschnitt des Breiten Wegs, worum es dabei geht: Während sonst auch bei kurzen Abständen zwischen Kunden der Paketbote immer wieder ins Fahrzeug steigen musste, folgt das Lastenfahrrad jetzt, wie von Geisterhand gesteuert, dem Menschen in Schrittgeschwindigkeit.

Freilich darf auch hier keine Geisterhand ans Steuer, hinter der Neuentwicklung steckt vielmehr komplex Technik und nicht wenig künstliche Intelligenz, von der ja jetzt immer wieder die Rede ist.

Tom Assmann sagt: „Das Gerät fährt sich seh gut. Wenn man es hinter sich oder neben sich fahren lässt, ist das ganz entspannt.“ Denn wenn das Fahrzeug ein Hindernis erkennt, stoppt es einfach und kann um dieses herumgeleitet werden. Perspektivisch soll das Fahrzeug seinen Weg um das Hindernis selbst finden.

Auch wenn man aus dem Auto automatische Einparksystem kennt und auch auf Straßen zum Teil autonomes Fahren schon möglich ist – für den Einsatz auf dem Bürgersteig, auf Radwegen und in Fußgänger Zonen ist trotz der geringen Geschwindigkeit die Herausforderung viel größer, so die Einschätzung von Mechatronikprofessor Andreas Scholz von der Uni Magdeburg: Die möglichen Hindernisse sind für die von den Magdeburgern untersuchte Anwendung noch vielfältiger, noch weniger vorhersehbar als auf der Straße.

Matthias Stuwe von der Biberpost weiß, warum das Engagement sich lohnen sollte: Es geht nicht allein darum, die Zustellung effizienter zu gestalten. Im Raum stehen Einsparungen von 20 Prozent Es geht beispielsweise auch um den Arbeitsschutz, dass nämlich Paketboten nicht dazu verleitet sind, zu viel an Paketen auf einmal mitnehmen zu wollen, um sich einen Weg zum Fahrzeug zu sparen: Dieses ist jetzt schließlich fast ständig bei ihnen.

Wo die Technik noch hilft

Hartmut Zadek ist als Uniprofessor Experte für Logistik an der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität und sieht neben der Zustellung weitere Einsatzmöglichkeiten für die Entwicklung: „Beispielsweise wäre ein solches Fahrzeug bei der Pflege von Grünanlagen auf den Wegen gut einsetzbar.“ Es könnte darum gehen, Pflanzen zu den Beeten zu transportieren, aber auch Wasser zum Gießen in den trockenen Tagen des Jahres.

Ziel ist es, die Technik bis zur Marktreife weiterzuentwickeln. Dies soll in Form einer Ausgründung aus der Uni in Form eines Start-up-Unternehmens vonstatten gehen. Dessen Gründung ist bereits im Gange. Jedoch tritt Andras Scholz ein wenig auf die Bremse: Es werde noch einige Zeit dauern, um alle Herausforderungen zu lösen. Schließlich wird in der Praxis kein Wissenschaftler eingreifen können, wenn die künstliche Intelligenz an einer Aufgabe verzweifelt. Mindestens drei Jahre, so der Uniprofessor, werde noch entwickelt werden müssen.