Vor „Grill den Henssler“-Aufzeichnungen „Wieder mal sehr, sehr lecker gegessen“: Reiner Calmund in beliebtem Magdeburger Restaurant gesichtet

Im Zuge der Aufzeichnungen vom „Grill den Henssler“-Sommer-Special auf der Seebühne im Elbauenpark wurde Reiner Calmund in Magdeburg gesichtet. In welchem Restaurant er gegessen hat und wer mit ihm am Tisch saß.