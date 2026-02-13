Wer für das Angeln brennt, verbringt teils auch im Winter viele Stunden an den Magdeburger Gewässern. Warum für den Magdeburger Anglerverein dabei nicht immer nur die Angel zum Einsatz kommt.

Edgar Appenrodt ist stellvertretender Vorsitzender beim Magdeburger Anglerverein. Auch im Winter ist er mit seiner Angel unterwegs.

Magdeburg. - Bei 25 Grad im Schatten am Fluss sitzen, während eine laue Brise weht und man darauf wartet, dass ein Fisch anbeißt. So sieht die romantische Vorstellung vom Angeln im Sommer aus. Dabei umfassen die Tätigkeiten der Magdeburger Angler weitaus mehr, als Fische aus dem Wasser zu ziehen. Auch im Winter gibt es für den Magdeburger Anglerverein viel zu tun. Warum die Angler die Winterzeit effektiv nutzen müssen.