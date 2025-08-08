Capybaras sind im Internet aufgrund ihrer entspannten Art äußerst beliebt. Jetzt können die weltweit größten Nagetiere auch im Magdeburger Zoo beobachtet werden.

Zwei Capybaras sind in den Magdeburger Zoo eingezogen.

Magdeburg. - Aufgrund ihrer Gelassenheit sind Capybaras im Internet echte Stars. Die in Südamerika beheimateten Tiere werden auch als Wasserschweine bezeichnet und gelten als die größten Nagetiere der Welt. Und sie sind ab sofort auch in Magdeburg zu sehen.