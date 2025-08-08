weather wolkig
  4. Neuzugang mit Nachwuchspotenzial: Willkommen Capybara! Internetliebling zieht in den Magdeburger Zoo

Capybaras sind im Internet aufgrund ihrer entspannten Art äußerst beliebt. Jetzt können die weltweit größten Nagetiere auch im Magdeburger Zoo beobachtet werden.

Von Stefan Harter 08.08.2025, 15:40
Zwei Capybaras sind in den Magdeburger Zoo eingezogen.
Magdeburg. - Aufgrund ihrer Gelassenheit sind Capybaras im Internet echte Stars. Die in Südamerika beheimateten Tiere werden auch als Wasserschweine bezeichnet und gelten als die größten Nagetiere der Welt. Und sie sind ab sofort auch in Magdeburg zu sehen.