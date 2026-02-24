Die weitgehend versiegelte Fläche des alten Magdeburger Bauhofs am Winterhafen soll entwickelt werden. Darüber, wie das geschehen soll, herrscht Uneinigkeit.

Blick über den ehemaligen Bauhof am Winterhafen auf dem Magdeburger Werder. Derzeit wird darum gerungen, was aus dem Gelände werden soll.

Magdeburg. - Mehr Grün in Magdeburg am Wasser oder neue Wohnungen in bester Lage: Hinter Zäunen und Mauern befindet sich an der Straße Am Winterhafen auf dem Magdeburger Werder unweit dem Stadtpark Rotehorn das Gelände des früheren Bauhofs. Der ist hier inzwischen in die Neustadt gezogen, geblieben ist ein städtisches Grundstück mit versiegelten Flächen und Gebäuden. Die Idee, hier eine Schule zu bauen, ist vom Tisch. Stattdessen Wohnangebote oder Grün? Die Stadt hat einen Vorschlag vorgelegt, wie es mit dem Areal weitergehen soll.