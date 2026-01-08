In Ostelbien liegt ein bewegtes Jahr 2025 hinter den Stadtteilen – und ein noch anspruchsvolleres vor ihnen. Vertreterinnen und Vertreter sprechen über Erfolge, Hürden und die Themen, die 2026 entscheidend prägen werden.

„Wir brauchen mehr Gelegenheiten für Begegnungen“: Das soll sich auf dem Werder 2026 ändern

Was hat Ostelbien 2025 bewegt? Daniel Adler (links) und Dirk Lange vom Sprecherrat der GWA Werder im Gespräch über die Entwicklungen des Jahres.

Magdeburg. - 2025 war für Ostelbien ein Jahr voller Bewegung. Zwischen neuen Projekten, vertrauten Herausforderungen und Momenten, die in Erinnerung bleiben, hat sich in den Stadtteilen östlich der Elbe viel getan. Zum Jahreswechsel wollten wir genauer wissen: Was hat die Menschen vor Ort wirklich beschäftigt? Wo lief es gut, wo hakte es – und was steht 2026 auf der Agenda?