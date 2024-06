Der Windradhersteller Enercon verlässt das markante Bürogebäude in Form einer Sinuskurve im Magdeburger Gewerbegebiet. Was dahinter steckt und wie es weiter geht.

Enercon in Magdeburg: Windradhersteller zieht aus markantem Bürogebäude aus

Die Sinuskurve oder auch "Welle" in Magdeburg: Der Windanlagenbauer Enercon ist aus seinem markanten Verwaltungsgebäude ausgezogen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Es ist eines der markantesten Unternehmensgebäude in Magdeburg: die Sinuskurve, bei einigen auch „Welle“ genannt, von Windradhersteller Enercon im Gewerbegebiet. Doch nun zieht Enercon aus seinem Hauptverwaltungsgebäude am Standort Magdeburg aus. Was dahinter steckt.