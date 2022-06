Wo in Magdeburg einst Lkw und Panzer Gläser zum Klingen brachten

Die Transporte der Straßenbahnschienen führten vom Diesdorfer Graseweg (Hintergrund) über die Große Diesdorfer Straße (Vordergrund) schließlich zum Baugebiet in Neu-Olvenstedt.

Magdeburg - Die Sonne lacht, die Vögel zwitschern. Und zwischendrin gibt es immer mal wieder einige Erschütterungen. „Neben den Panzern russischer Truppen, die über die Olvenstedter Chaussee in Richtung Letzlingen donnerten, brachten dann auch Schwerlasttransporte mit Fertigplatten aus Rothensee Gläser in unserer Vitrine zum Zittern“, blickt Gerhard Pustal auf das Baugeschehen in der Neubausiedlung im Westen der Stadt zurück. Nicht die einzigen Probleme, die mit dem Bau vom Wohnkomplex Olvenstedt - dem WKO - einhergingen.