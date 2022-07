Magdeburg - Über lange Zeit hat sich in Magdeburg in Sachen Hochhausbau wenig getan. Doch vor wenigen Jahren setzte eine wahrer Boom ein: Im Domviertel entstanden an der Haeckelstraße zwei hochaufragende Gebäude, der Blaue Bock wurde neu gebaut, die Lange Luise ist im Entstehen begriffen, ebenso wie das MWG-Hochhaus an der Julius-Bremer-Straße. Weitere Projekte wie das „M1“ an der Olvenstedter Straße sind in der Vorbereitung. Zu allem hatte es im Stadtrat Diskussionen gegeben, was in der von der CDU-Fraktion initiierten Forderung nach einem Hochhauskonzept mündete. Für dieses liegt nun ein Entwurf vor.