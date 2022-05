Wo Magdeburg beim Bauen im Vergleich in Sachsen-Anhalt liegt

Magdeburg - Der Wohnungsbau ist seit Antritt der Ampelkoalition in Berlin in den Fokus gerückt: Das Baugeschehen soll in Deutschland forciert werden, um fehlende Wohnungen zu schaffen. Doch wie sieht es im Raum Magdeburg aus - in dem anders als in vielen anderen Gebieten der Bundesrepublik bis heute kein echter Wohnungsmangel herrscht? Das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt hat dazu Zahlen für einen Vergleich innerhalb des Bundeslands für das Jahr 2020 vorgelegt.