Diskussion im Ortschaftsrat Wohin mit dem Hundekot? Magdeburgerin schlägt Lösung vor
Hunde sind in treue Wegbegleiter - doch nicht jeder Besitzer kommt der Verpflichtung nach, den Hundekot auf der Straße zu entsorgen. Aus Magdeburg-Pechau kam eine Idee, die im Ortschaftsrat diskutiert wurde.
04.03.2026, 07:00
Magdeburg. - Hunde gehören in Magdeburg fest zum Ortsbild – und viele Halterinnen und Halter kümmern sich vorbildlich um die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner. Doch eine Einwohnerin aus Pechau hatte einen konkreten Wunsch: An einem Mülleimer im Ort solle ein kleiner Korb angebracht werden, aus dem Hundekotbeutel entnommen werden können. Der Ortschaftsrat hat bei seiner vergangenen Sitzung diskutiert und entschieden.