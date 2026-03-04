Hunde sind in treue Wegbegleiter - doch nicht jeder Besitzer kommt der Verpflichtung nach, den Hundekot auf der Straße zu entsorgen. Aus Magdeburg-Pechau kam eine Idee, die im Ortschaftsrat diskutiert wurde.

Die vor Jahren initiierte Kampagne „Hundeschiete gehört in die Tüte“ ist noch lebendig, wie hier im Schneidersgarten in Magdeburg. In Pechau gab es eine Idee, wie man im Ort mit ungebetenen Hinterlassenschaften verfahren könnte.

Magdeburg. - Hunde gehören in Magdeburg fest zum Ortsbild – und viele Halterinnen und Halter kümmern sich vorbildlich um die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner. Doch eine Einwohnerin aus Pechau hatte einen konkreten Wunsch: An einem Mülleimer im Ort solle ein kleiner Korb angebracht werden, aus dem Hundekotbeutel entnommen werden können. Der Ortschaftsrat hat bei seiner vergangenen Sitzung diskutiert und entschieden.