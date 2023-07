Die wohl ungewöhnlichste Brücke Deutschlands könnte in Magdeburg entstehen. Die Idee: Wohnungen werden nicht an, sondern über der Elbe gebaut. Die Volksstimme zeigt die Idee im Bild.

Magdeburg - Es gilt seit dem ersten Volksstimme-Bericht von 2019 als eines der ambitioniertesten Vorhaben für ein Architekturprojekt in Magdeburg: Wohnungsbau über der Elbe. Die Volksstimme berichtet über den Stand und zeigt hier Visualisierungen, wie eine solche Brücke aussehen könnte.

2019 berichtete die Volksstimme erstmals über die Pläne für die alte Kanonenbahnbrücke über die Alte Elbe. Seitdem ist nicht viel passiert. Aber: Die Projektentwickler Rolf Onnen und Olaf Kuhn haben den Traum längst nicht aufgegeben und stattdessen noch viel mehr vor.

Noch eine Vision, aber so könnte eine Brückenbebauung aussehen. Ein erster Entwurf für eine Wohnbebauung auf der alten Kanonenbahn über die Alte Elbe in Magdeburg aus dem Jahr 2019. Die inzwischen fast fertige neue Strombrückenverlängerung über die Alte Elbe ist hier noch nicht eingearbeitet. Visualisierungen/Entwurf: Sattler+Täger Architekten GmbH. Luftbild: Lehmann

Woran man sich kaum noch erinnert: Mehr als zehn Jahre nach der politischen Wende 1989 war der alte Elbbahnhof ein Schandfleck mitten in der Stadt mit unmittelbarer Elbnähe. Die Gleisanlagen der Deutschen Bahn gammelten ohne Perspektive, aber mit Schadstoffen belastet vor sich hin.

Elbbahnhof umgestaltet

Einer, der das geändert hat, ist Rolf Onnen. Der Projektentwickler scharte Mitstreiter um sich und ging das Großprojekt an. Mittlerweile wurde das Areal komplett umgestaltet. Wege und Straßen entstanden. Wohnhäuser wurden errichtet, Grünanlagen und Stadtplätze entwickelt, vorn dran zur Elbe lockt eine Promenade zum Wandeln und Radfahren. Nicht jeder findet die Architektur gelungen. Wahr ist aber auch: Nahezu alle Wohnungen sind vermietet oder verkauft.

Der ehemalige Elbebahnhof in Magdeburg zählt zu den Gegenden in der Landeshauptstadt, in denen die Magdeburger am liebsten wohnen. Uli Lücke

Reaktionen: Zustimmung bis Ablehnung

Wohnungen über der Alten Elbe in Magdeburg: Nach der Bebauung einer stillgelegten Eisenbahnbrücke soll der Übergang auch für Fußgänger, Radfahrer und Rettungsdienste nutzbar werden. Sattler + Täger + Lehmann

Was kaum jemand weiß: Beim Abkauf des Geländes von der Bahn gab es als Mitgift nicht nur die Hubbrücke, sondern auch die beiden anderen Eisenbahnbrücken über die Taube und die Alte Elbe mit dazu. Die Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht liegt also auch hier bei Onnen, der sich nach Abschluss des Elbbahnhofsprojekts deshalb mit einer weiteren Vision beschäftigt: Dem Bau von Wohnungen – wohlgemerkt auf der Kanonenbahnbrücke. 2019 stellt die Volksstimme erstmals die Pläne vor.

Die Reaktionen reichten naturgemäß von Zustimmung bis Ablehnung. Die einen sehen darin ein hundertwasserhaus-gleiches Highlight mit Tourismuspotenzial. Die anderen befürchten dagegen die Verschandelung eines Elbarmes noch dazu im hochgeschützten Flora-Fauna-Habitat ausgerechnet mit Wohnungen für Reiche. So hatte bereits damals die Bürgerinitiative „Rettet den Stadtpark“ gegen das Projekt gewettert und unter anderem auf Rahmenpläne verwiesen, nach denen solche Bauten gar nicht möglich seien.

Alt-OB Trümper signalisierte 2019 grundsätzlich Zustimmung

Dem hatte Alt-OB Lutz Trümper allerdings entgegengehalten: „Wenn die Hochwasserfrage geklärt ist, könnte das Projekt wesentlich zur Aufwertung des Gebietes mit den Plänen für den Heumarkt und den Kleinen Stadtmarsch beitragen.“ Es gebe zwar noch viele Fragen, aber keine, die nichtzu lösen wären. Wie seine Nachfolgerin Simone Borris das Projekt grundsätzlich sieht, war gestern nicht in Erfahrung zu bringen. Sie ist erst Ende Juli wieder im Dienst.

Getan hat sich am Projekt allerdings seit 2019 bis jetzt ohnehin nicht viel. Rolf Onnen erklärt den Grund: „So ein komplexes Vorhaben braucht viel Zeit.“

Viele offene Fragen sind noch zu klären

Hauptproblem neben dem eigentlichen Bau und Planungen sind Genehmigungen und Grundstücksfragen. Ein Beispiel: Die beiden Brücken gehören zwar Onnen, nicht aber der Grund, auf dem sie stehen. Folglich muss Platz zum Beispiel für Parkplätze im Umfeld geschaffen werden. Denn: Die Brücke soll auch nach der Bebauung nicht nur öffentlich begehbar und mit dem Fahrrad befahrbar sein, sondern sie soll auch Rettungskräften wie der Feuerwehr für Noteinsätze zur Verfügung stehen.

Und genau da hakt es derzeit noch. Weil die Stadt Magdeburg zunächst den neuen Brückenzug über die Alte Elbe baut und in diesem Zusammenhang die Flächen rund um den Heumarkt neu ordnet inklusive Fußwegen, Straßen und Bahntrassen, muss der Abschluss dieser Phase erst mal abgewartet werden, so Onnen. Er sieht sich dabei in guten Gesprächen mit der Stadt, Lösungen zu finden, die allerdings eben noch Zeit bräuchten.

Interessenten in der Hinterhand sind da

Wer kauft und finanziert solche futuristischen und mitunter umstrittenen Wohnungen? Onnen spricht von ausreichend Interessenten, die er an der Hand habe. „Wenn ich morgen anfangen dürfte zu bauen, wären alle Wohnungen an Eigentümer vergeben“, sagt er. Onnen will seine Vision deshalb noch erweitern. Einen ähnlichen Bau wie auf der Brücke über die Alte Elbe könnte er sich auch auf dem Übergang über die Taube Elbe vorstellen. Machbar ist das alles grundsätzlich, ist sich Onnen sicher, auch wenn planungs- und genehmigungsrechtlich sehr viel Arbeit vor ihm liege.

Verbindung zwischen der City und dem Osten

Die Vision hört mit den beiden Brückenbebauungen aber nicht auf. Da beiden Übergänge öffentlich begehbar sein sollen, könnte mit einer Brückenbebauung auch eine autofreie Verbindung für Radfahrer und Fußgänger zwischen dem Osten und der Innenstadt geschaffen werden. In der Verlängerung steht nämlich die Hubbrücke.

Sie gehört ebenfalls Onnen und solle dann Rampen zur Überwindung des Höhenunterschiedes erhalten. Onnen hält das für machbar - auch wenn es ebenfalls erst mal nur eine Vision ist. Aber das war der Elbbahnhof auch.