Immer wieder steht der Vorwurf im Raum, Wohngeld werde zu Unrecht bezogen – durch doppelte Anträge oder zweckentfremdete Wohnungen. Eine Stellungnahme der Stadt Magdeburg zeigt, wie groß das Problem ist.

Wohngeld hilft einkommensschwachen Haushalten in Magdeburg. Die Stadt prüft jeden Antrag, um Missbrauch vorzubeugen (Symbolfoto).

Magdeburg. - Der Vorwurf des Leistungsmissbrauchs beim Wohngeld sorgt regelmäßig für hitzige Debatten. Das Wohngeld soll eigentlich einkommensschwache Haushalte unterstützen, doch es gibt immer wieder Zweifel, ob die Hilfen rechtmäßig bezogen werden. In Magdeburg erläutert der Sozialbeigeordnete nun, wie viele Missbrauchsfälle tatsächlich bekannt sind – und welche Maßnahmen die Stadt ergreift, um Betrug vorzubeugen.