Magdeburg - Zu einem Wahrzeichen Magdeburgs ist die „Lange Luise“, das Hochhaus im Luisen-Carré geworden. Neben der markanten Struktur der Fassade sorgen Leisten aus Leuchtdioden dafür, dass in der Dunkelheit die Fassade nachgezeichnet und weithin sichtbar ist. Seit dem vergangenen Jahr war diese Lichtinstallation in den Nachtstunden in Betrieb, und dank der modernen Technik können beliebige Farben in den nächtlichen Himmel über Magdeburg gezeichnet werden. Normalerweise. Denn vor einigen Wochen setzte die Beleuchtung ganz aus. Und seit der Wiederinbetriebnahme zum Nikolaustag kommt nur noch winterweißes Licht zum Einsatz. Woran liegt das?