Wohnung: Magdeburger Arbeiter-Samariter-Bund nimmt Ukraine-Flüchtlinge auf

Familie Redeka ist vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Von der Notunterkunft in den Messehallen konnten sie nun in eine ASB-Wohnung umziehen. Geschäftsführerin Antje Ruddat (rechts) begrüßte die Familie.

Magdeburg - Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Magdeburg hat einer ersten vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Familie eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Familie Rekeda war zunächst in Magdeburg in der Notunterkunft in den Messehallen untergekommen.