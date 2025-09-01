Der Südosten Magdeburgs soll in den nächsten fünf Jahren aufblühen. Zwei Großprojekte sind in Planung. Die Investoren, die das RAW-Areal zu einem Mega-Wohnquartier entwickeln, geben einen Ausblick auf den Zeitplan.

RAW-Wohnquartier in Magdeburg „wird eine kleine Stadt innerhalb der Stadt“

Wohnkomfort für den Südosten Magdeburgs: Die Visualisierung zeigt, wie Neubauten und sanierter Kopfbau (rechts) zur Straße Alt Salbke hin nebeneinander harmonieren könnten.

Magdeburg. - Das Baurecht ist da, die Vorbereitungen für den Baubeginn der ersten Neubauten laufen. Auf dem Gelände des einstigen Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) werden schon bald die Bauarbeiten für das Mega-Wohnquartier, das 2.000 Wohnungen bieten soll, beginnen können. Wann die ersten Blöcke stehen sollen.