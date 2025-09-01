Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt informiert über den aktuellen Stand zur Anlage in Binde. Die Einheitsgemeinde Arendsee ist mit der Situation nicht einverstanden und klagt.

Die Diskussionen zu dem Betrieb, der auch über eine Biogasanlage verfügt, nehmen kein Ende.

Binde. - Die Schweinezucht Binde GmbH soll nach einem von der Einheitsgemeinde gewonnenen Prozess trotzdem weiter betrieben werden. Dafür wurde beim Kreis ein neues Nutzungskonzept und beim Landesverwaltungsamt ein Antrag eingereicht. Die Mehrheit des Arendseer Stadtrates möchte hingegen, dass mit einer weiteren Klage das endgültige Aus des Betriebes besiegelt wird.