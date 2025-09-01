Landwirtschaftsbetrieb in der Kritik Umstrittene Schweinezucht nahe Arendsee: Neues Konzept wird umgesetzt
Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt informiert über den aktuellen Stand zur Anlage in Binde. Die Einheitsgemeinde Arendsee ist mit der Situation nicht einverstanden und klagt.
01.09.2025, 10:12
Binde. - Die Schweinezucht Binde GmbH soll nach einem von der Einheitsgemeinde gewonnenen Prozess trotzdem weiter betrieben werden. Dafür wurde beim Kreis ein neues Nutzungskonzept und beim Landesverwaltungsamt ein Antrag eingereicht. Die Mehrheit des Arendseer Stadtrates möchte hingegen, dass mit einer weiteren Klage das endgültige Aus des Betriebes besiegelt wird.