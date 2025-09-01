Pokalschießen im Oberharz Zu Ehren von Gründungsmitglied: Schützengilde Elend veranstaltet Jürgen-Riemenschneider-Gedächtnispokal
Die Schützengilde Elend wird am 13. September den ersten Jürgen-Riemenschneider-Gedächtnispokal veranstalten. Damit soll das jahrelange Engagement des Gründungsmitglieds gewürdigt werden.
Elend. - Zu Ehren des jahrelangen Vorstandsmitglieds Jürgen Riemenschneider veranstaltet die Schützengilde Elend den ersten Jürgen-Riemenschneider-Gedächtnispokal. Dieser findet am Samstag, 13. September, ab 9.30 Uhr auf dem Schützenplatz am Waldbad statt.