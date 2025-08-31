weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Mega-Event in der Kreisstadt: Haldensleben feiert ausgelassen: Die schönsten Momente vom Altstadtfest - mit vielen Fotos

LIVE:
1. FC Magdeburg II bei Rot-Weiß Erfurt am 31. August im Livestream
1. FC Magdeburg II bei Rot-Weiß Erfurt am 31. August im Livestream

Mega-Event in der Kreisstadt Haldensleben feiert ausgelassen: Die schönsten Momente vom Altstadtfest - mit vielen Fotos

Drei Tage Ausnahmezustand in der Altstadt: Von mitreißenden Beats bis zu einer magischen Unterwasserwelt – das Altstadtfest in Haldensleben überrascht mit Vielfalt, Stimmung, einheimischen Musikern, Tänzern und Gänsehautmomenten.

Von Anett Roisch und Vivian Hömke Aktualisiert: 31.08.2025, 12:27
Die vier Musiker von The Real Donkeybeat aus Haldensleben und Magdeburg begeisterten die Besucher des Altstadtfestes am Sonnabendabend auf dem Hagentorplatz mit stampfenden Beats, mitreißenden Songs aus ihrem Repertoire, das von Bob Dylan bis zu Daft Punk reicht.
Die vier Musiker von The Real Donkeybeat aus Haldensleben und Magdeburg begeisterten die Besucher des Altstadtfestes am Sonnabendabend auf dem Hagentorplatz mit stampfenden Beats, mitreißenden Songs aus ihrem Repertoire, das von Bob Dylan bis zu Daft Punk reicht. Foto: Anett Roisch

Haldensleben - Drei Tage lang wurde Haldensleben beim 32. Altstadtfest zur pulsierenden Feiermeile: Auf dem Hagentorplatz sorgte die heimische Band Donkeybeat mit ihrem Mix aus Folk, Blues, Skiffle und Bluegrass für ausgelassene Stimmung.