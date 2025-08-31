LIVE:
Mega-Event in der Kreisstadt Haldensleben feiert ausgelassen: Die schönsten Momente vom Altstadtfest - mit vielen Fotos
Drei Tage Ausnahmezustand in der Altstadt: Von mitreißenden Beats bis zu einer magischen Unterwasserwelt – das Altstadtfest in Haldensleben überrascht mit Vielfalt, Stimmung, einheimischen Musikern, Tänzern und Gänsehautmomenten.
Aktualisiert: 31.08.2025, 12:27
Haldensleben - Drei Tage lang wurde Haldensleben beim 32. Altstadtfest zur pulsierenden Feiermeile: Auf dem Hagentorplatz sorgte die heimische Band Donkeybeat mit ihrem Mix aus Folk, Blues, Skiffle und Bluegrass für ausgelassene Stimmung.