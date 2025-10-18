weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Mietpreise und Nachfrage: Domviertel Magdeburg heiß begehrt mit Wartelisten

Begehrte Wohngegend in der Innenstadt Wohnen im Magdeburger Domviertel: Das kostet die Miete und so kommen Sie an eine Wohnung

Das Domviertel in Magdeburg, das seit gut fünf Jahren besteht, ist als Wohnstandort sehr begehrt. Freie Wohnungen? Gibt es kaum. Wie man eine kommen kann und was die Mieten kosten.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 20.10.2025, 17:54
Das Domviertel in Magdeburg bietet einen Mix aus Wohnen und Gewerbe. Hier eine Wohnung zu bekommen, ist aber gar nicht so einfach.
Das Domviertel in Magdeburg bietet einen Mix aus Wohnen und Gewerbe. Hier eine Wohnung zu bekommen, ist aber gar nicht so einfach. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Beste Innenstadtlage, moderner Komfort, Barrierefreiheit: Wohnungen im Magdeburger Domviertel sind begehrt. Das zeigt auch die Auslastung. Ein Überblick über die Größen, die Mieten und die Möglichkeiten, an eine Wohnung zu kommen.