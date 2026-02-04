In Magdeburg-Diesdorf gibt es nicht nur die Sorge, dass Bäume gefällt werden, sondern dass deren Wurzeln Probleme auf dem Geh- und Radweg bereiten. Was die Stadt zu möglichen Rampen sagt.

Entlang der Schrote in Magdeburg-Diesdorf stehen Bäume, deren Wurzeln den Gehweg behindern.

Magdeburg. - Die Bäume entlang der Schrote in Magdeburg-Diesdorf wurden 2025 ganz genau betrachtet. Eine Fällung stand im Raum und kann noch immer nicht ausgeschlossen werden. Aber auch der Weg, der durch die Wurzeln des Baums eine Gefahr darstellt, war erneut Thema.