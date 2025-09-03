Diesdorfer kämpfen für Erhalt Bäume fällen und Radweg sperren? Treffen in Magdeburg sorgt für Unmut
In Magdeburg-Diesdorf gibt es die Empfehlung, zwei über 200 Jahre alte Bäume zu fällen. Anwohner und Politiker wollen für den Erhalt kämpfen. Nun steht sogar die Sperrung eines Rad- und Fußweges im Raum.
03.09.2025, 06:50
Magdeburg. - Vier mit roten Zeichen markierte Bäume in Magdeburg-Diesdorf sorgen seit einigen Wochen für Aufsehen. Sollen diese über 200 Jahre alten Ulmen etwa gefällt werden? Nun steht tatsächlich die Fällung zweier der Bäume im Raum - aber auch die Sperrung eines Rad- und Spazierwegs.