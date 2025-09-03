weather wolkig
  4. Diesdorfer kämpfen für Erhalt: Bäume fällen und Radweg sperren? Treffen in Magdeburg sorgt für Unmut

In Magdeburg-Diesdorf gibt es die Empfehlung, zwei über 200 Jahre alte Bäume zu fällen. Anwohner und Politiker wollen für den Erhalt kämpfen. Nun steht sogar die Sperrung eines Rad- und Fußweges im Raum.

Von Lena Bellon 03.09.2025, 06:50
In Magdeburg-Diesdorf haben sich rund 30 Personen versammelt, um über die mögliche Fällung von Bäumen zu sprechen. Darunter Anwohner, Politiker sowie Interessenvertreter der Stadt und des LHW. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Vier mit roten Zeichen markierte Bäume in Magdeburg-Diesdorf sorgen seit einigen Wochen für Aufsehen. Sollen diese über 200 Jahre alten Ulmen etwa gefällt werden? Nun steht tatsächlich die Fällung zweier der Bäume im Raum - aber auch die Sperrung eines Rad- und Spazierwegs.