Streit um Hundewiesen: Soll Magdeburg mehr Geld für Zäune ausgeben?

Mehr Sicherheit für Mensch und Tier – Magdeburgs Stadtrat debatiert über zusätzliche Zäune an Hundewiesen in der Stadt. Welche Seite sich am Ende knapp durchsetzen konnte.

Unter anderem am Magdeburger Schroteufer in Stadtfeld grenzt ein solcher Zaun eine Magdeburger Hundewiese vom Rad- und Fußweg ab, um Konflikte zwischen Mensch und Tier zu vermeiden.

Magdeburg - Große Wiese ohne Zaun – das ist aktuell der Regelfall in Sachen Hundeauslaufplatz in Magdeburg. Die Hundehalter haben auch ohne Leine die Sicherheit von Mensch und Tier zu verantworten. Doch der Trend geht bundesweit zum Zaun. Einerseits weil sich Hunde und Radfahrer wie Spaziergänger da ins Gehege kommen, wo sie eng an eng wie am Magdeburger Schroteufer Flächen nutzen. Hier steht schon ein Zaun. Den Ruf danach gibt es auch aus der Kroatenwuhne und – dieser Fall war nun im Mai 2022 Ratsthema – vom Askanischen Platz.