Mehr Sicherheit für Fußgänger? Ein Antrag zu einem Fußgängerüberweg in der Magdeburger City spaltet Politik und Verwaltung.

Um diesen Bereich am Magdeburger Universitätsplatz geht es. Könnte hier ein Fußgängerüberweg mehr Sicherheit bringen.

Magdeburg. - Man stelle sich das vor: Ein Zebrastreifen, der mehr Sicherheit verspricht – und am Ende vielleicht genau das Gegenteil bewirkt. Am Universitätsplatz wird seit Jahren über gefährliche Querungen, unübersichtliche Verkehrsströme und Unfallrisiken diskutiert. Nun liegt dem Stadtrat Magdeburg eine Entscheidung vor, die für viele Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer spürbare Folgen haben könnte. Am 26. Februar 2026 wird abgestimmt, ob die Stadt bei der Straßenverkehrsbehörde einen Antrag auf zwei neue Fußgängerüberwege stellt – oder ob andere Lösungen Vorrang bekommen.