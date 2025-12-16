Seit einem Jahrzehnt gehört der Weihnachtscircus zum festen Bestandteil der Magdeburger Festtage. In diesem Jahr feiert die Manege ihr großes Jubiläum.

Magdeburg. - Die Landeshauptstadt bereitet sich auf ein besonderes Winterereignis vor: Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt zum zehnten Mal auf den Messeplatz Max Wille zurück - und bringt wieder ein buntes Programm mit. Alle wichtigen Informationen im Überblick.