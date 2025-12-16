weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Zirkuszelt am Messeplatz Zehn Jahre Magdeburger Weihnachtscircus: Ein Jubiläum voller Artistik und Überraschungen

Seit einem Jahrzehnt gehört der Weihnachtscircus zum festen Bestandteil der Magdeburger Festtage. In diesem Jahr feiert die Manege ihr großes Jubiläum.

Von Romy Bergmann 16.12.2025, 06:30
Tierlehrer Elvis Errani präsentiert seine Elefanten im Jubiläumsprogramm des Magdeburger Weihnachtscircus.
Tierlehrer Elvis Errani präsentiert seine Elefanten im Jubiläumsprogramm des Magdeburger Weihnachtscircus. Foto: Circus Paul Busch

Magdeburg. - Die Landeshauptstadt bereitet sich auf ein besonderes Winterereignis vor: Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt zum zehnten Mal auf den Messeplatz Max Wille zurück - und bringt wieder ein buntes Programm mit. Alle wichtigen Informationen im Überblick.