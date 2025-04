Wann wird die Brücke über den Damaschkeplatz in Magdeburg abgerissen und die Behelfsbrücke gebaut? Der Zeitplan steht.

Zeitplan für Brücke steht: So geht es am Damaschkeplatz weiter

Nach der Brückensperrung in Magdeburg

Die Brücke am Damaschkeplatz ist seit über einer Woche gesperrt. Nun liegt ein Zeitplan für Abriss und Behelfsbrücke vor.

Magdeburg. - Die gesperrte Ringbrücke über den Damaschkeplatz hat die Stadt Magdeburg geteilt. Die Stadt hat an einem Zeitplan für den Abriss und eine Behelfsbrücke gearbeitet. Bei der Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 24. April, wurde der Zeitplan vorgestellt. So sehen die Pläne aus.