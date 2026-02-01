Immer wieder kommt es in Magdeburg zu nächtlichen Ruhestörungen. Sie klingen wie Detonationen und reißen die Menschen aus dem Schlaf. Was steckt dahinter?

Nächtliche Detonationen: Wer oder was reißt Magdeburger aus dem Schlaf?

Knallt es auch bei Ihnen? Nachts kommt es in Magdeburg in unregelmäßigen Abständen zu detonationsartigen Geräuschen.

Magdeburg. - Unverhofft knallt es mitten in der Nacht. Und das in verschiedenen Stadtteilen Magdeburgs. In unregelmäßigen Abständen werden Anwohner von einem heftigen Knall geweckt. Der Polizei in Magdeburg sind die Vorfälle bekannt. Was sie zu den nächtlichen Geräuschen sagt.