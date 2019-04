Einen Sattelzugauflieger mit zwei leeren Containern haben Unbekannte in Magdeburg gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg l Durch den Diebstahl eines Sattelaufliegers und zwei leeren Containern ist einer Firma ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden.

Ein Mitarbeiter der Speditionsfirma hatte den Auflieger am 29. März 2019 nachmittags in Magdeburg im Silberbergweg abgestellt. Als er ihn am Tag darauf vormittags an einer Zugmaschine anbringen wollte, war der Auflieger weg. Dabei handelt es sich um eine Sattelplatte, auf der zwei leere Container standen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 bei der Polizei zu melden.