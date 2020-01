In Magdeburg hat es in einem Park einen Überfall gegeben. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg. In Magdeburg ist am 22. Januar 2020 gegen 20.15 Uhr ein 15-jähriger Magdeburger im Bereich Kirchweg beraubt worden.

Nach Angaben der Polizei befand sich der Magdeburger im Bereich Kirschweg im Park hinter dem dortigen Freibad. Plötzlich kamen vier vermummte Personen auf ihn zu. Zwei der Täter zogen unvermittelt Schlagstöcke hervor. Von dem 15-Jährigen wurde in aktzentfreiem Deutsch gefordert, dass er seine Taschen leeren, seine Jacke ausziehen und sich auf den Boden knien soll.

In der weitern Folge wurde der Magdeburger geschlagen und die Täter entwendeten ihm sein Handy. Als eine unbekannte Person den Park betrat ließen die Täter von dem 15-Jährigen ab und entfernten sich in Richtung Brenneckestraße. Der Magdeburger lief nach Hause und rief von dort die Polizei.

Die Beamten sicherten Spuren am Tatort, die sich in der Auswertung befinden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0391/5463292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.