Nach mehreren Hakenkreuz-Schmierereien an der Hochschule Harz in Wernigerode hat der polizeiliche Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen.

Wernigerode. - In der Nacht zum Freitag (26. April) ist es in einem Gebäude der Hochschule Harz in Wernigerode zu Vandalismusschäden gekommen. Unter anderem schmierten bislang Unbekannte in einem Hörsaal ein Hakenkreuz auf eine Tafel. Erneut – denn bereits im Herbst vorigen Jahres hatte es derartige Vorfälle gegeben.