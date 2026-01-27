Was mehr Kontrollen für Friseur- und Kosmetikhandwerk bedeutet und was die Handwerkskammer Magdeburg auch mit Blick auf die Kunden fordert.

Nicht nur um den richtigen Schnitt, sondern auch um den Zoll geht es inzwischen beim Friseur.

Magdeburg. - Seit 1. Januar 2026 zählt das Friseur- und Kosmetikgewerbe in Magdeburg wie in allen anderen Teilen Deutschlands ganz offiziell zu den besonders kontrollierten Branchen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Damit unterliegen Betriebe neuen gesetzlichen Pflichten, die vor allem bei Prüfungen durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls relevant sind. Was ist der Grund und was bedeutet das konkret?