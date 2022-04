Engagement Zoo in Magdeburg: Hortkinder der St.-Mechthild-Grundschule pflanzen Stieleiche

Die Jungen und Mädchen aus dem Hort der St.-Mechthild-Grundschule in Magdeburg wissen, dass es um den Baumbestand in den Wäldern nicht gerade gut aussieht. Also sammelten sie Spenden für eine Neupflanzung.