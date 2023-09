Magdeburg - Insbesondere die Immobilien- und Bauwirtschaft hat in den letzten Monaten schmerzlich erfahren müssen, welche Bedeutung eine gesicherte und bezahlbare Energie- und Rohstoffversorgung hat. Fragen der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz von Gebäuden nehmen bei der Projektentwicklung einen immer größeren Raum ein. Das am 22. und 23. September 2023 stattfindende Magdeburger Immobilienforum „Ausblick“ nimmt sich in diesem Jahr dieses Themas an.

Forumsgäste erkunden die Stadt Magdeburg

Für die Teilnehmer aus verschiedenen Teilen Deutschlands und Europa gibt es am Donnerstag eine Bustour zu verschiedenen interessanten Immobilien in Magdeburg, für die eine Vermarktung – teils im Rahmen von Verkauf, teils im Rahmen einer Vermietung, auf dem Plan stehen. Unter anderem werden die Gäste der Stadt dabei Station machen im Logenhaus an der Weitlingstraße, sie werden das Betriebsgelände von Sigma – einem früheren Tochterunternehmen von FAM –, Flächen an der Körbelitzer Straße, eine Halle auf dem Sket-Gelände und einen Gewerbehallenkomplex an der Nachtweide besuchen. Neben Gewerbeimmobilien geht es aber auch um Flächen, die für den Wohnungsbau vorgesehen sind – unter anderem in der Gartenstraße auf dem Werder, an der Braunschweiger und an der Bahrendorfer Straße.

Unter den Objekten, die Thema beim Immobilienforum sein werden, ist auch das SKL-Gebäude in der Innenstadt, für welches samt Umgebung der Magdeburger Stadtrat bereits im Rahmenplan seine Wünsche für eine städtebaulich attraktive Entwicklung formuliert hat. Ein Teil der Angebote umfasst auch Renditeobjekte, auf denen sich bereits vermietete Gebäude befinden. Hinter den einzelnen Objekten stehen verschiedene Eigentümer, die die Immobilien vermarkten möchten.

Diskussion über die Herausforderungen des Bauens

Neben der Rundreise zu Objekten in der Stadt gibt es auch ein Diskussions- und Vortragsprogramm. Am Donnerstag steht eine Talkrunde unter dem Titel „Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in Magdeburg auf dem Plan. In der Moderation von der Wirtschaftsbeigeordneten Sandra Yvonne Stieger sind Gesprächsgäste Marko Mühlstein, Geschäftsführer Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt, Claudia Fülle, Professorin für Bauphysik an der Hochschule Magdeburg-Stendal sowie Ingo Seidemann, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, Landesverband Mitteldeutschland.

Der Freitag steht am Vormittag dann im Zeichen der Fachvorträge. Themen sind Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in Magdeburg, Wege zum ressourceneffizienten und nachhaltigen Bauen als Paradigmenwechsel zum bisherigen Bauwesen sowie die Fernwärme als nachhaltige Versorgung durch das MHKW Rothensee. Am Nachmittag geht es um die schalltechnischen Hürden im Städtebau und um den im Frühjahr vorgestellten Aengevelt City-Report für Magdeburg.

Auch geht es um einen Praxisreport zu Nachhaltigkeit und Energieeffizienz bei kommunalen Hochbauten sowie um die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen.