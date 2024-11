In Magdeburg haben Eltern, Kinder und Lehrkräfte gemeinsam mit dem Verein "Otto pflanzt!" an zwei Schulen neue Sträucher und Bäume gepflanzt. Davon soll nicht nur Magdeburgs Klima, sondern auch die Schülerschaft profitieren.

Karine Rondeau und Tochter Maëlle helfen beim Pflanzen der Sträucher in der Dreisprachigen Internationalen Stiftungsgrundschule in Magdeburg.

Magdeburg - Obwohl es Wochenende ist, herrscht an der Dreisprachigen Internationalen Stiftungsgrundschule sowie am Internationalen Stiftungsgymnasium geschäftiges Treiben. Am Sonnabend, 2. November 2024, packten Eltern und Kinder tatkräftig mit an: Mit Handschuhen, Schaufeln und Spaten ausgestattet, pflanzten sie rund 440 Sträucher rund um die beiden Schulgebäude.

Allein an der Grundschule gibt es nun 135 neue Pflanzen: Ob Hundsrose, Hartriegel oder verschiedene Beerensträucher im angelegten Naschgarten – in einigen Jahren soll das Gelände in sattem Grün erstrahlen und die Kinder zum Ernten einladen.

Veranstaltet wird die Pflanzaktion von der Stiftung Evangelische Jugendhilfe, Trägerin der Stiftungsgrundschule und des Internationalen Stiftungsgymnasiums in Magdeburg, in Zusammenarbeit mit dem Verein „Otto pflanzt!“. Dieser stellte dafür rund 1.000 Euro aus Spendeneinnahmen zur Verfügung.

Magdeburger Schule und Kinder sollen von Bepflanzung profitieren

Ziel des Projekts ist es, Magdeburg grüner zu machen und damit ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein zu setzen. „Ich finde es eine wirklich schöne Aktion für die Schule, aber auch für die Kinder. Sie können sich engagieren und lernen, mitzuhelfen“, sagt Karine Rondeau, die gemeinsam mit ihrer Tochter Maëlle (1. Klasse) dabei war.

Mehr als 30 Eltern, Kinder und Lehrkräfte beteiligten sich allein in der Grundschule an der Aktion. Für Grundschullehrerin Dorothee Brodala ist die Aktion mehr als ein freiwilliger Arbeitseinsatz. „Wir möchten ein Zeichen für Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit setzen,“ erklärt sie.

Die heißen Sommer hätten den Bedarf dafür deutlich gemacht: „In diesem Jahr mussten wir an manchen Tagen aufgrund der Hitze in den Klassenzimmern den Unterricht verkürzen. Es ist sinnvoll, über alternative Unterrichtsorte im Freien nachzudenken, und die Begrünung ist ein erster Schritt.“

Mehr als 100 Helferinnen und Helfer im Einsatz

Auch am Stiftungsgymnasium, das weiter entfernt liegt, waren Eltern und Schüler aktiv: Dort setzten mehr als 80 Helferinnen und Helfer insgesamt 315 Sträucher und Bäume, darunter Hainbuche und Vogelbeere .

„Man sieht eindeutig die Bereitschaft und das Interesse der Eltern, an den Schulen etwas zu verändern“, freut sich Felix Bosdorf, Sprecher von „Otto pflanzt“.

Die Pflanzaktion ist Teil eines langfristig angelegten Begrünungsprojekts, das in den kommenden Jahren die Schulgelände verschönern und die Stadt Magdeburg nachhaltig verändern soll.