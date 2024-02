„Otto pflanzt!“ sucht nach Grundstücken zum Bepflanzen. Der Magdeburger Verein will auch an Schulen und Kitas Bäume und Sträucher in die Erde bringen.

Magdeburg. - Im November 2020 wurde mit über 1.866 Bäumen und Sträuchern an der Oebisfelder Straße ein Anfang gemacht. Mittlerweile hat das Team rund um „Otto pflanzt!“ 27.446 Bäume und Sträucher gepflanzt. „Damit haben wir unser Ergebnis an Pflanzen, die wir seit Beginn in die Erde gebracht haben, im letzten Jahr mehr als verdoppelt“, erzählt Vereinsmitglied Felix Bosdorf.

Das Ziel von „Otto pflanzt!“ sei es, mit den Baumpflanzungen etwas dem Klimawandel entgegenzusetzen, Magdeburg und Umgebung grüner zu machen – und ein Zeichen zu setzen, dass jeder etwas tun kann. Ärmel hochkrempeln, Schaufel in die Hand, Loch buddeln, Bäumchen rein, gießen – so geht Klimaschutz und dafür sucht der Verein wieder freiwillige Helfer. „Otto pflanzt!“ setzt seine Pflanzsaison am kommenden Wochenende fort (siehe Infokasten). Für die Baumpflanzung freut man sich über jede helfende Hand.

Bäume für Magdeburger Schulen als Schattenspender

Um im Herbst nahtlos weiter pflanzen zu können, sucht die Initiative weiterhin nach geeigneten Flächen. „Wir würden gerne mehr pflanzen. Doch es fehlt uns an geeigneten Flächen“, erzählt Felix Bosdorf. Mit der Bereitstellung der Flächen sei es zudem nicht getan. Die Grundstückseigentümer verpflichten sich auch dazu, die Bäume in den ersten Jahren zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

„Der Aspekt der Pflege ist für die Aktion sehr wichtig. Es wäre nutzlos, Bäume in den Boden zu bringen, die dann bei ungünstiger Witterung direkt wieder eingehen“, erklärt Felix Bosdorf. Ursprünglich sollten die Grundstücke mindestens 700 Quadratmeter groß sein. Davon ist der Verein inzwischen abgerückt und bestreitet jetzt auch andere Wege.

Im Fokus: Schulhöfe, Außenflächen von Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen. „Hier fehlt es an Schattenflächen. Mit der Pflanzung von Bäumen und Sträuchern wollen wir hier Abhilfe schaffen. Interessierte Einrichtungen können sich gerne bei uns melden“, so Felix Bosdorf. Mit einer reinen Pflanzaktion sei es aber nicht getan. „Wir sehen Umweltbildung als einer unserer Säulen der Vereinsarbeit an. Wir möchten den Schülern auch die Möglichkeit geben, von der Blüte bis zur Frucht Naturkreisläufe zu erfahren und in den Unterricht mit einzubinden sowie ein Bewusstsein für dieses Ökosystem und den verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen schaffen“, erklärt Felix Bosdorf.

Die Vereinsmitglieder von „Otto pflanzt!“ wollen 242.000 Bäume in Magdeburg pflanzen und suchen dafür Flächen. Fotomontage: Otto Pflanzt!

Der Verein pflanzt grundsätzlich standortheimische Gehölze. Das sind Bäume und Sträucher, die unserer Region heimisch und zugleich für den jeweiligen Standort geeignet sind, wie Vogelkirsche, Schneeball, Eberesche oder Stieleiche.

Neben der Pflanzung von Bäumen und Sträuchern gibt es unter den Vereinsmitgliedern auch die Überlegungen, Hecken zu pflanzen. Denn auch Hecken dienen dem Natur- und Artenschutz. „Hecken bieten Schutz und Lebensraum für Tiere, aber schützen auch den Boden vor Austrocknung sowie Wind- und Wassererosion“, erzählt Felix Bosdorf.

„Otto pflanzt!“ gründete sich 2019 als Bürgerinitiative und ist seit 2021 ein gemeinnütziger Verein. Tatkräftig unterstützt werden die Vereinsmitglieder seit Beginn unter anderem vom Pflanzenhof Beyme und dem Verein Bienenweide sowie Zimmerwald.

Für das Ziel, für jeden Magdeburger einen Baum zu pflanzen, benötigt der Verein weiterhin tatkräftige Verstärkung und sucht neue Mitstreiter, die das Team rund um „Otto pflanzt!“ unterstützen.

Übersicht über die Pflanzaktionen in Magdeburg

Sonnabend, 10. Februar: Kita Bunte Biberbande, Struvestraße 3. Es werden 270 Pflanzen und Beerenobst gepflanzt. 25 Helfer werden benötigt.

Sonnabend, 9. März: Grundschule „Am Pechauer Platz“, Witzlebenstraße 1. Es werden 740 Pflanzen und sechs Obstbäume gepflanzt. 40 Helfer werden gesucht.

Sonnabend, 23. März: Nachpflanzung bei Fam. Krüger, Elbweg 1. 30 Helfer werden benötigt.

Anmeldung: Wer das Team von „Otto pflanzt!“ bei den Pflanzungen unterstützen möchte, kann sich auf der Internetseite ottopflanzt.de oder per E-Mail an info@ottopflanzt.de anmelden.

Für die Helfer gibt es Getränke und mittags einen kleinen Imbiss. Los geht es jeweils um 10 Uhr mit einer kleinen Einweisung.