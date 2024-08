Die Bürger in Magdeburg sollen beim Gießen der Bäume in der Stadt helfen.

Magdeburg. - Der Stadtgartenbetrieb bittet die Magdeburger gemeinsam mit dem Verein Otto pflanzt um Mithilfe bei der Bewässerung der Bäume im Stadtgebiet. Neben den Jungbäumen freuen sich auch ältere Bäume und Gehölze über dringend benötigtes Wasser, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

„Wir bringen täglich circa 50.000 bis 60.000 Liter Wasser an unsere Stadtbäume, jedoch sind die Trockenheit und Hitze dieser Tage deutlich zu spüren. Das Grün steht derzeit wieder einmal unter Stress, so dass wir uns sehr über Unterstützung bei der Wässerung freuen“, erklärt der Leiter des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM), Stefan Matz.

Ergiebige Niederschläge sind in Magdeburg schon zu lange her

Die im Rahmen der Baumpflanzaktionen der Stadt Magdeburg in den vergangenen fünf Jahren gepflanzten Jungbäume werden durch beauftragte Firmen im Zuge der Entwicklungspflege gewässert. Jedoch seien seit den jüngsten ergiebigen Niederschlägen wieder einige Wochen vergangen, heißt es weiter. „Wir hoffen natürlich auf genügend Regen und keine weiteren Wochen mit Rekordhitze“, sagt Felix Bosdorf vom Verein Otto pflanzt!.

Damit die Bäume und Sträucher, die durch den Verein ehrenamtlich gepflanzt wurden, gut anwachsen und erhalten blieben, sei es wichtig, jetzt zu wässern. „Da dies für uns alle ein Kraftakt ist, würden auch wir uns über Unterstützung aus der Bevölkerung sehr freuen. Gern kann zur Dokumentation auch die Plattform magdeburg-giesst.de genutzt werden“, erläutert er weiter. Dort könnten auch Patenschaften für städtische Bäume übernommen werden.

Sammeltanks für Regenwasser sollen in Magdeburg aufgestellt werden

Derzeit arbeitet der Verein an Ideen, wie das Stadtgrün langfristig in den heißen Sommermonaten unterstützt werden kann. Dabei handelt es sich um Tanks, die in der Stadt zum Sammeln von Regenwasser aufgestellt werden sollen. Dies hätte aus Sicht des Vereins den Vorteil, dass damit ressourcenschonend gegossen werden könnte.

Hier geht es zum Ideenwettbewerb: klimaschutz-nebenan.de

„Das Regenwasser, was sonst in der Fläche verdunstet oder in der Kanalisation verschwindet, wird direkt in diesen Tanks gesammelt. Engagierte Bürger könnten mit diesem Wasser dann die Jungbäume in ihrer Umgebung gießen“, erklärt Hartwig Haase vom Verein. Zur finanziellen Unterstützung hat sich der Verein beim Ideenwettbewerb beworben. Auf der Website kann auch für die Idee abgestimmt werden.