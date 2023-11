Die beiden Lichterwelt-Objekte in Magdeburg-Nordwest wurden feierlich eröffnet und zum Leuchten gebracht. Trotz des Regens kamen zahlreiche Anwohner, um sie leuchten zu sehen. Einer der Organisatoren verrät, welcher Fehler beim Aufstellen schon unterlaufen ist.

Zwei Lichterwelten in Magdeburg-Nordwest eröffnet

Die Lichterweltfigur in Magdeburg-Nordwest leuchtet wieder.

Magdeburg - Wer nach Einbruch der Dunkelheit in den Stadtteil Magdeburg-Nordwest hineinfährt, wird nun wieder von einem leuchtenden Schriftzug begrüßt. „Welcome to Texas“ schreibt die strahlende Figur, die am Holzweg neben der Rosen-Apotheke und dem NP-Markt steht. Trotz Regen kamen über 30 Anwohner zusammen, um die Eröffnung zu feiern.

Auch die zweite Lichterweltfigur, der Traumzauberbaum, leuchtet nun wieder. Jedoch vor dem Offenen Treff an der Hugo-Junkers-Allee 54. „Ich finde es bombastisch, dass es zwei Lichterweltfiguren gibt“, sagt Vincent Schwenke, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Nordwest und neuerdings auch im Sprecherrat der Bürgergruppe Nordwest. Für die Besucher gibt es Glühwein, Punsch und sogar Live-Musik.

Der Traumzauberbaum leuchtet am Offenen Treff in Magdeburg-Nordwest. Foto: Rainer Schweingel

„Die besten Partys finden immer spontan statt. Wenn nicht in der Küche, dass hier“, sagt Schwenke. Zwar gibt es ein kleines Zelt, aber es stehen auch viele neugierige mit Schirmen vor der Apotheke.

Carsten Bartels, Vorsitzender des Vereins zum Erhalt der Mühle und ebenfalls Teil des Sprecherrats der GWA Nordwest/Neu-Olvenstedt, gesteht, dass die Figuren nicht zum ersten Mal leuchten: „Beim Aufstellen haben wir sie aus Versehen angeschaltet. Aber dann offiziell mit allen noch einmal.“