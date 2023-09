Ein Festival für Kinder und Jugendliche findet am Freitag und Sonnabend statt. Im Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen werden dazu Stationen eingerichtet.

Magdeburg - Mit fünf Kulturinseln und über 30 Programmpunkten erwartet Kinder und Jugendliche am Freitag und am Sonnabend ein breites Spektrum an Erlebnissen.

Am 22. und 23. September 2023 wird das Kunstmuseum Magdeburg zur Bühne für das kostenfreie Kinder- und Jugendkulturfestival „Fabulina: Farben, Licht und Kulturelle Bildung“. Der Eintritt ist frei.

Von Zirkusakrobatik über Theater und Tanz bis hin zu digitalen Medien und künstlicher Intelligenz sowie Kunstformen wie Graffiti und Graphic Novel – das Programm des Kinder- und Jugendkulturfestivals Fabulina, das von der .lkj) Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt organisiert wird, bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich auszuprobieren, kreativ zu entfalten, neue Talente zu entdecken und den städtischen Raum in Magdeburgs Stadtzentrum zu gestalten.

Eine eigene Kunst- und Kulturwelt erschaffen

Dabei steht die spielerische Erfahrung und die Freiheit im Vordergrund, eine eigene Kunst- und Kulturwelt zu erschaffen, wobei sich die Aktivitäten dem Thema Licht und Farben fokussieren, so die Veranstalter.

Beim Festival können Kinder und Jugendliche eigene Kunstwerke schaffen. Foto: bkj/Anna Spindelndreier

Katrin Thäger ist Kinderbeauftragte der Landeshauptstadt Magdeburg, hat die Schirmherrschaft für die beiden Tage übernommen und sagt: „Jedes Kind ist einzigartig und verfügt über ganz individuelle Fähigkeiten, Bedürfnisse und Kompetenzen. Kinder wollen auf ihre Art die Welt entdecken, sich spielerisch mit ihrer Umwelt auseinandersetzen und eigene Erfahrungen sammeln.“ Die Erwachsenen könnten sie dabei begleiten und mit Angeboten wie dem Jugendkulturfestival Fabulina, bei dem sie experimentieren, malen und gestalten können, die Entwicklung und die Kreativität des Nachwuchses fördern.

Um einen Vorgeschmack auf das Festival zu erhalten, wurden bereits vorab in Jugendclubs und Ganztagsschulen Workshops zum Thema Licht und Farben angeboten. Alle Programmpunkte sind im Web zu finden. Im Folgenden die Höhepunkt.

Das sind Höhepunkte des Programms

Bunte Zirkusmanege: Das Zentrum für Zirkus und bewegtes Lernen bringt sein Zirkuszelt zum Kinder- und Jugendkulturfestival Fabulina mit. Kinder und Jugendliche können dort ihre artistischen Fähigkeiten in Akrobatik, Luftartistik, Kugellaufen und Seiltanz unter Beweis stellen und in die Welt des Zirkus eintauchen.

Kunst in der Galerie Fabulina: Die Galerie Fabulina bietet Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 22 Jahren die Möglichkeit, ihre eigenen Bilder im Museum auszustellen. Bis zum 15. September konnten gemalte und gezeichnete Werke eingereicht werden, und das Publikum entscheidet, welcher junge Künstler oder welche junge Künstlerin einen Preis gewinnt.

Virtuelle Welten: Im KulTourDome von Aktion Musik / local heroes können Kinder und Jugendliche mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Kunstwerke erschaffen und in 360 Grad Echtzeit auf den zehn Meter großen Dome projizieren. Im Inneren des Doms können sie zudem den Virtual Music Lab besuchen, wo sie mit VR-Brillen neue Welten entdecken, gestalten und mit Musik füllen können.

Sehet und staunet - Elf Hasen und eine Figurenspielerin: Dies ist ein besonderer Höhepunkt, besonders für jüngere Kinder. Die Figurenspielerin Julia Raab erzählt singend eine Fabel über Politik und Intrige, gefolgt von gemeinsamen kreativen Aktivitäten mit der Theaterpädagogin Anja Schwede.

Sehet und staunet - Elf Hasen und eine Figurenspielerin. Foto: Julia Fenske

Mint trifft auf kulturelle Bildung: Was ist Licht? Wie entsteht der Regenbogen? Wie fühlt es sich an, einen Roboter zu steuern oder ein Spiel zu programmieren? Bei Fabulina werden Kinder und Jugendliche nicht nur zu Künstlern, sondern auch zu Nachwuchswissenschaftlern. Workshops von MagdeMint-Team, SWM BlitzKitz, Stadtbibliothek Magdeburg und Hochschule Magdeburg-Stendal bieten spannende Einblicke in Naturwissenschaften und Technik.

Kultur und Geschichten aus aller Welt: Am Samstag wird Ex Oriente Lux das interkulturelle Kinder- und Jugendkulturfest bereichern und zahlreiche DIY-Aktivitäten, Mitmachaktionen und Workshops anbieten, die dazu einladen, voneinander zu lernen und gemeinschaftlich Kultur zu erleben. Hierzu gehören Theater, Tanz, Musik, Geschichten aus aller Welt, Basteln, Malerei und Graphic Novel.