So steht es ums Elbhochwasser in Magdeburg am 9. und 10. Januar 2024.

Elbe-Hochwasser am Petriförder in Magdeburg.

Magdeburg - Dieser Tage erreicht das Hochwasser in Magdeburg seinen zweiten Höchststand. Nachdem die Pegelwerte nach einer ersten Scheitelwelle wieder gesunken waren, steigt das Wasser seit Sonntag langsam wieder an.

Als höchster Pegelstand waren in diesem Winter am Pegel Magdeburg-Strombrücke 5,13 Meter gemessen worden. Am Freitag war der Wert auf 4,49 Meter zurückgegangen. Diesen Montag war am Morgen ein Wert von 4,64 Meter gemessen worden, was gegenüber dem Frühwert vom Sonntag einem Anstieg um elf Zentimeter entspricht.

Nachdem in Magdeburg einige elbnahe Bereiche in Mitleidenschaft gezogen wurden, nun also die bange Frage: Wie wird die zweite Scheitelwelle des diesjährigen Winterhochwassers ausfallen? Nach aktuellen Prognosen der Behörden dürfte der Spitzenwert des Neujahrstages vorerst nicht wieder erreicht werden.

Am tschechischen Pegel Ùsti nad Labem sind zwar derzeitig laut der gemeinsamen Hochwasservorhersage der Bundesländer an der Elbe fallende Wasserstände zu beobachten. Doch diese Entspannung hat auf Magdeburg erst ab Mitte der Woche Auswirkungen.

Am Mittwoch wird der Spitzenwert von 5,00 Metern erwartet. Danach ist ein langsames Absinken auf 4,85 Meter am Donnerstag, 4,70 Meter am Freitag und 4,65 Meter am Sonnabendmorgen zu erwarten.