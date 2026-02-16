Eternity Technologies zieht nach Thale um – für das alte Gelände der Batteriefabrik in Wernigerode bahnt sich damit ein radikaler Wandel an. Die Stadt gibt Einblicke in die Zukunft der Steinernen Renne.

Wernigerode verliert Batterie‑Werk – neue Pläne für Gelände an der Steinernen Renne überraschen

Das Gelände von Eternity Technologies liegt an der Steinernen Renne – direkt an der Holtemme und den Gleisen der Harzer Schmalspurbahn.

Wernigerode. - Der Batterie-Hersteller Eternity Technologies schließt sein traditionsreiches Werk an der Steinernen Renne – vielen Harzern unter dem Namen Werbat (Wernigeröder Batterie GmbH) bekannt. Für das Firmen-Gelände ganz im Südwesten des Stadtteils Hasserode eröffnen sich so ganz neue Perspektiven.